Россияне ударили по Кропивницкому району

Российские войска в воскресенье вечером нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь Райковича: "Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы.

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Детали: В 21:17 Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий. В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.