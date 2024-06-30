Россияне ударили по Кропивницкому району
Воскресенье, 30 июня 2024, 22:15
Российские войска в воскресенье вечером нанесли удар по Кропивницкому району Кировоградской области.
Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович в Telegram, Воздушные силы ВСУ
Прямая речь Райковича: "Враг атаковал Кировоградскую область. После взрывов в Кропивницком районе работают соответствующие службы.
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Детали: В 21:17 Воздушные силы предупреждали о ракете на Кропивницкий. В ряде областей, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.