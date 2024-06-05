Росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт у Нікополі − ОВА

Російські окупанти атакували "Шахедами" і обстрілювали з артилерії Дніпропетровську область − у Нікополі пошкодили інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди та лінію електропередач, але минулося без жертв.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Ввечері агресор цілив по Нікополю. Продовжився терор і зранку. По місту окупанти били дронами-камікадзе. Обстріляли його і з важкої артилерії.

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Люди не постраждали. Пошкоджений інфраструктурний об'єкт, 5 приватних будинків, 3 господарські споруди, лінія електропередач. Інші наслідки уточнюються".

фото з telegram Сергія Лисака

Деталі: Голова ОВА додав, що вночі оборонці неба знищили в області 4 ворожі "Шахеди": 2 – у Криворізькому районі та по 1 − в районі Дніпра та на Нікопольщині.

фото з telegram Сергія Лисака

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