Уряд готує постанову, щоб 17-річні за кордоном отримали відтермінування від військового обліку

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.

Реклама:

Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану".

Деталі: Верещук додала, що юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що 17-річні мають приїхати в Україну та стати на військовий облік, проте наразі це перевантажить ВЛК і не допоможе в мобілізації.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ