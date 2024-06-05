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Уряд готує постанову, щоб 17-річні за кордоном отримали відтермінування від військового обліку

Альона Мазуренко Середа, 5 червня 2024, 12:05
Уряд готує постанову, щоб 17-річні за кордоном отримали відтермінування від військового обліку
ФОТО З САЙТУ "АРМІЯ INFORM"

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.

Джерело: Верещук у Telegram

Пряма мова: "Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.

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Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану".

Деталі: Верещук додала, що юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що 17-річні мають приїхати в Україну та стати на військовий облік, проте наразі це перевантажить ВЛК і не допоможе в мобілізації.

Нагадаємо: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У Міністерстві оборони повідомили, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.
  • Раніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснювали, що 17-річним, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки.
  • Там також наголосили, що йдеться про постановку на військовий облік, яка не має відношення до мобілізації.

Теми: Кабінет міністріввійськовий облікдітикордон
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