Уряд готує постанову, щоб 17-річні за кордоном отримали відтермінування від військового обліку
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Кабмін готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на облік у ТЦК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану.
Джерело: Верещук у Telegram
Пряма мова: "Ми в уряді добре розуміємо, що змушувати студентів немобілізаційного віку їхати в Україну, щоб пройти відповідні процедури, – це лише збільшить навантаження на ВЛК і нічого не допоможе в мобілізації.
Тому, вже розроблено відповідну постанову, зараз вона проходить погодження та найближчим часом буде прийнята. Допризовникам і призовникам, які зараз за кордоном, буде надано відтермінування щодо взяття на облік – або до повернення в Україну, або до кінця воєнного стану".
Деталі: Верещук додала, що юридично в Міноборони мають рацію, коли кажуть, що 17-річні мають приїхати в Україну та стати на військовий облік, проте наразі це перевантажить ВЛК і не допоможе в мобілізації.
Нагадаємо:
- У Міністерстві оборони повідомили, що українцям за кордоном, яким виповнилося 17 років, потрібно повернутися в Україну та стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування та соціального захисту.
- Раніше у Сухопутних військах ЗСУ пояснювали, що 17-річним, які не стали на військовий облік, надсилатимуть повістки.
- Там також наголосили, що йдеться про постановку на військовий облік, яка не має відношення до мобілізації.