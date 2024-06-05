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Окупанти досі не відновили паромну переправу у Керчі – Плетенчук

Тетяна ОлійникСереда, 5 червня 2024, 18:34
Окупанти досі не відновили паромну переправу у Керчі – Плетенчук
ФОТО: FACEBOOK/ПЛЕТЕНЧУК ДМИТРО

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук розповів, що наразі немає інформації про те, що окупанти відновили функціонування паромної переправи у тимчасово окупованій Керчі, в яку влучили Сили оборони України 30 травня.

Джерело: Плетенчук в етері Суспільного

Пряма мова: "Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звісно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. У них є сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт".

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Деталі: Крім того, він нагадав, що в окупантів ще залишилися великі десантні кораблі, але вони бояться їх використовувати.

Пряма мова: "З іншого боку, у них в Чорному морі великі десантні кораблі. Чому їх зараз не вивести в море і не почати застосовувати? Але чомусь вони цього не роблять".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч проти 30 травня у Керчі в окупованому Криму було чутно вибухи. Згодом окупанти повідомили про пошкодження поромів. Окупанти повідомили про пошкодження двох поромів: автомобільного та залізничного.

Теми: Крим
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