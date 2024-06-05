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Гуменюк перевели на посаду, не пов'язану з комунікацією з медіа

Валентина РоманенкоСереда, 5 червня 2024, 21:28
Гуменюк перевели на посаду, не пов'язану з комунікацією з медіа
Наталія Гуменюк. фото з Facebook

Наталію Гуменюк звільнили з посади заступниці начальника управління комунікацій ОК "Південь" та перевели на посаду, не пов'язану зі взаємодією з медіа.

Джерело: незалежні одне від одного співрозмовники "Української правди" у Міноборони та у військових колах 

Деталі: Як пояснює УП джерело: у зв'язку із проведенням організаційних заходів полковника Наталю Гуменюк  було призначено на нижчу посаду заступника начальника Управління комунікацій управління оперативного командування "Південь" Сухопутних військ ЗСУ.

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Пряма мова джерела: "В подальшому Гуменюк перевели на іншу посаду, що відповідає її фаховій підготовці. Ця діяльність не пов'язана зі взаємодією з медіа".

Оновлено: Пізніше Стратком ЗСУ офіційно підтвердив вищевказану інформацію.

Що передувало: 5 червня стало відомо, що колишню речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь".

ВІДЕО ДНЯ

18 квітня 2024 року понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк.

Теми: ЗМІ
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