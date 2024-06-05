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Після звільнення Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Анастасія ПроцСереда, 5 червня 2024, 14:34
Після звільнення Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК Південь
ФОТО:НАТАЛІЯ ГУМЕНЮК / FACEBOOK

Колишню речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь".

Джерело: Наталія Гуменюк в коментарі "Детектору медіа"

Пряма мова Гуменюк: "Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь"".

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Деталі: За словами Гуменюк, до її повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь". 

"Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення"

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