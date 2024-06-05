Після звільнення Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"
Колишню речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк призначили заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь".
Джерело: Наталія Гуменюк в коментарі "Детектору медіа"
Пряма мова Гуменюк: "Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду – це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування "Південь"".
Деталі: За словами Гуменюк, до її повноважень входить все, що стосується комунікацій ОК "Південь".
"Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання – це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення"
Передісторія:
- 16 квітня низка журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян та не дає показувати оборонців Херсонщини".
- Сама Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження.
- 18 квітня понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк.
- 19 квітня Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.