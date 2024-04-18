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Понад 150 медійників звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк

Валентина РоманенкоЧетвер, 18 квітня 2024, 15:29
Понад 150 медійників звернулися до комітету свободи слова щодо звільнення Гуменюк
Наталія Гуменюк. фото з Facebook

Понад 150 медійників з України та з-за кордону звернулися до парламентського комітету з питань свободи слова із закликом про звільнення керівниці комунікацій Сил оборони півдня Наталі Гуменюк, питання мають розглянути на найближчому засіданні.

Джерело: очільник комітету нардеп Ярослав Юрчишин у Facebook

Пряма мова: "До комітету з питань свободи слова звернулися понад 150 медійників, видань та об’єднань. Українські та іноземні журналісти, фотографи, фіксери, оператори та редактори вимагають звільнити керівницю комунікацій ОК Південь Наталю Гуменюк.

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За словами медійників, їхній діяльності перешкоджають на цьому напрямку. Серед найбільш кричущих випадків — недостатнє висвітлення підриву росіянами Каховської ГЕС. Через це світові медіа шукали інформацію про руйнування дамби в джерелах ворожої пропаганди. Також необхідно більше висвітлювати наших воїнів, що тримають фронт на півдні і мешканців цих регіонів, котрі щодня потерпають від російських обстрілів.

Я повністю підтримую думку, що безпека наших військових — це перший пріоритет. Однак саме ми маємо давати можливість висвітлювати російські злочини та подвиги наших захисників і захисниць. Якщо ми не будемо говорити про війну — про неї світу розкаже ворог. І подача інформації буде точно не на нашу користь".

Деталі: Юрчишин наголосив, що лист від понад 150 медійників не може залишатися без реакції влади. Питання планують розглянути на найближчому засіданні комітету. Юрчишин каже, що пропонуватиме колегам звернутися до Генерального штабу.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Низка журналістів звернулася до військового керівництва України з вимогою замінити керівницю об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк, адже вона "забороняє висвітлювати воєнні злочини росіян  та не дає показувати оборонців Херсонщини".

Сама Гуменюк заперечила викладені у заяві журналістів твердження.

Теми: ЗМІсвобода словавійна
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