Аварія потяга в Чехії: серед пасажирів, що їхали до Чопа, загиблих немає − Укрзалізниця

Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Вночі поїзд Прага − Кошице (оператор − чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає".

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Деталі: Укрзалізниця наголошує, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.

"Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", − йдеться в повідомленні.

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