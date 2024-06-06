Аварія потяга в Чехії: серед пасажирів, що їхали до Чопа, загиблих немає − Укрзалізниця
Укрзалізниця повідомляє, що серед загиблих в аварії потяга у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.
Джерело: Укрзалізниця у Telegram
Дослівно УЗ: "Вночі поїзд Прага − Кошице (оператор − чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає".
Деталі: Укрзалізниця наголошує, що тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються.
"Також прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага − Перемишль, з якого більшість пасажирів пресаджуються на поїзди до України. Попри форс-мажор на чеській території Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення. Слідкуйте за офіційними каналами Укрзалізниці", − йдеться в повідомленні.
Передісторія:
- У Чехії пасажирський потяг RegioJet 1021, що прямував у Чоп в Україні, зіткнувся з вантажним потягом ČD Cargo: четверо людей загинуло і десятки отримали поранення.