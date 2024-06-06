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З 18 травня свої дані оновили 15% військовозобов'язаних – Міноборони

Олександр ШумілінЧетвер, 6 червня 2024, 16:39
З 18 травня свої дані оновили 15% військовозобов'язаних – Міноборони
Фото ілюстративне

Через застосунок "Резерв+" уже оновили дані 1 млн 412 тисяч військовозобов'язаних, призовників і резервістів.

Джерело: речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Цифра, яка зараз є актуальною по "Резерву+" це 1 млн 412 тисяч. Ці люди віддали перевагу цифровому сервісу, застосунку, який є новий. Скачали його значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше".   

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"На цей момент близько 15% уточнили свої дані (через додаток, в ТЦК чи ЦНАП - ред.). Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і виконати норму закону".

Деталі: Лазуткін розповів, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тисяч українців, які проживають за кордоном. Переважно це українці у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.

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Теми: мобілізаціяУкраїна
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