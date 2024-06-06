З 18 травня свої дані оновили 15% військовозобов'язаних – Міноборони
Через застосунок "Резерв+" уже оновили дані 1 млн 412 тисяч військовозобов'язаних, призовників і резервістів.
Джерело: речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Цифра, яка зараз є актуальною по "Резерву+" це 1 млн 412 тисяч. Ці люди віддали перевагу цифровому сервісу, застосунку, який є новий. Скачали його значно більше людей. Ми очікуємо, що вони скористаються цим застосунком, але трохи пізніше".
"На цей момент близько 15% уточнили свої дані (через додаток, в ТЦК чи ЦНАП - ред.). Є ще можливість у великої кількості людей продовжувати уточнювати свої дані і виконати норму закону".
Деталі: Лазуткін розповів, що серед тих, хто оновив дані, понад 18 тисяч українців, які проживають за кордоном. Переважно це українці у Польщі, Чехії, Німеччині, Канаді та США.
Передісторія:
- Міноборони повідомило, що станом на 5 червня, близько 1 мільйона 600 тисяч військовозобов'язаних оновили свої дані, з них більше 1 млн 400 тисяч – через додаток "Резерв+".
- 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію, який передбачає, що протягом 60 днів усі військовозобов'язані у віці 18-60 років повинні оновити свої облікові дані.