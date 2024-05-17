Міноборони презентувало застосунок "Резерв+", у якому можна оновити облікові дані ТЦК

Міністерство оборони запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.

Джерело: пресслужба МОУ

Дослівно: "18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Що це означає?

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Відзавтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів — до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані. Під час оновлення даних направлення на ВЛК видаватися не буде. Таке направлення може бути виписане у разі потреби згодом".

Деталі: В Міноборони пояснюють, що оновити дані можна в будь-який із наступних способів:

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Онлайн - через застосунок "Резерв+" (так званий електронний кабінет -ред.). Він буде доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market з 18 травня.

Пояснюється, що Резерв+ надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі "Оберіг". Після оновлення даних у застосунку можна буде побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, які діють по всій країні.

Якщо ви будете оновлювати дані через ТЦК, окрім самого витягу з реєстру, ви також отримаєте відповідну відмітку у військовий квиток, пояснюють у МОУ.

Дослівно: "З 18 червня у застосунку "Резерв+" також заявиться QR-код, відсканувавши який відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобовʼязаного, призовника або резервіста".

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