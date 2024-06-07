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В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку

Олена ІвашківП'ятниця, 7 червня 2024, 03:04
В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
фото ілюстраційне: Getty Images

У ніч на п'ятницю по всій країні, крім західних областей, була оголошена повітряна тривога через ймовірні пуски крилатих ракет.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог

Деталі: Також ворог активно атакує безпілотниками.

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З акваторії Чорного моря  запустив нову групу в напрямку Одеси.

О 3.30 тривога поширилася на всю країну.

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Теми: повітряна тривогаракетний ударвійна
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