В Україні масштабна повітряна тривога через ракетну атаку
П'ятниця, 7 червня 2024, 03:04
У ніч на п'ятницю по всій країні, крім західних областей, була оголошена повітряна тривога через ймовірні пуски крилатих ракет.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ, Мапа повітряних тривог
Деталі: Також ворог активно атакує безпілотниками.
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З акваторії Чорного моря запустив нову групу в напрямку Одеси.
О 3.30 тривога поширилася на всю країну.
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- Пізно ввечері 6 червня Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників, згодом військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет.
- Увечері 6 червня російські війська запустили з півдня України кілька груп ударних безпілотників.