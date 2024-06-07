ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи
П'ятниця, 7 червня 2024, 04:34
У ніч на п'ятницю під час ракетної атаки на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.
Джерело: "Суспільне"
Деталі: В області триває повітряна тривога.
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У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Мешканців Старокостянтинова просили перебувати в укритті.
Нагадаємо:
- Пізно ввечері 6 червня Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників, згодом військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет.
- Увечері 6 червня російські війська запустили з півдня України кілька груп ударних безпілотників.