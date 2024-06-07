ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи

У ніч на п'ятницю під час ракетної атаки на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: В області триває повітряна тривога.

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У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Мешканців Старокостянтинова просили перебувати в укритті.

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