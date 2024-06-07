Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи

Олена ІвашківП'ятниця, 7 червня 2024, 04:34
ЗМІ: На Хмельниччині пролунали вибухи
ППО "Патріот", фото: Getty Images

У ніч на п'ятницю під час ракетної атаки на Хмельниччині було чутно звуки вибухів.

Джерело: "Суспільне"

Деталі: В області триває повітряна тривога. 

Реклама:

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну атаку. Мешканців Старокостянтинова просили перебувати в укритті.

Нагадаємо: 

Теми: Хмельниччинаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Швейцарії стартує дводенний Саміт миру

фотоЗа понад три доби загасили пожежу на Київщині

Китай в ООН закликав Україну і Росію "піти назустріч один одному"

Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

Наступного тижня ситуація в енергосистемі буде відчутно складнішою, ніж цього – "Укренерго"

Зеленський прибув на саміт миру у Швейцарію

Усі новини...
Хмельниччина
Атака "Шахедів": на Хмельниччині горить інфраструктурний об'єкт
У ставку на Хмельниччині потонули двоє підлітків
Через нічну атаку в одному з міст Хмельниччини частково відключене електропостачання
Останні новини
12:29
"Перебував у сильному стресі та мав контузію": у Київзоо показали нове житло капібари Тохи
12:21
Зеленський порівняв російські КАБи з "килимовими бомбардуваннями" Гітлера
12:18
ЄВРО-2024Більше тільки у Роналду та Мальдіні: Ноєр став рекордсменом збірної Німеччини
12:03
За три дні рекрутингової кампанії на сайті Міноборони залучили 2 тисячі охочих
11:50
Шольц назвав ультиматуми Путіна "несерйозною пропозицією"
11:32
На Покровському напрямку найбільш напружена ситуація, тривають бої
11:16
Угорщина розповіла, чому зняла вето на початок переговорів України про вступ до ЄС
11:15
футболПопри санкції французький ПСЖ підписав воротаря збірної Росії
11:06
"Пропаганда аморальності": українські церкви засудили проведення в Києві Маршу Рівності
11:00
інфографікаРосіяни атакували майже 200 об'єктів інфраструктури за добу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: