Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт
П'ятниця, 7 червня 2024, 05:54
Внаслідок повітряної атаки у ніч на п'ятницю сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в Київській області.
Джерело: Київська ОВА
Деталі: Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють. Ніхто не постраждав.
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Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години і в регіоні працювали сили ППО.
Нагадаємо:
- Пізно ввечері 6 червня Повітряні сили повідомили про виліт чотирьох російських стратегічних бомбардувальників, згодом військові зафіксували ймовірні пуски крилатих ракет.
- Увечері 6 червня російські війська запустили з півдня України кілька груп ударних безпілотників.