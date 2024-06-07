Через російську атаку на Київщині горить промисловий об'єкт

Внаслідок повітряної атаки у ніч на п'ятницю сталася пожежа на одному з промислових обʼєктів в Київській області.

Джерело: Київська ОВА

Деталі: Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють. Ніхто не постраждав.

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Протягом всієї ночі ворог атакував область БпЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години і в регіоні працювали сили ППО.

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