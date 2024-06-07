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Путін заявив, що "немає необхідності" застосовувати ядерну зброю

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникП'ятниця, 7 червня 2024, 19:01
Путін заявив, що немає необхідності застосовувати ядерну зброю
Володимир Путін. Фото - ТАСС

Російський правитель Володимир Путін укотре поміркував про можливість ядерної війни та констатував, що через велику кількість жертв, до якої вона може призвести, до цього "ніколи не дійде".

Джерело: Путін 7 червня на Санкт-Петербурзькому "міжнародному" економічному форумі, пише "Європейська правда"

Деталі: Російський пропагандист Сергєй Караганов спитав Путіна про можливість використання Росією ядерної зброї для "швидкої" перемоги в Україні, а також можливості перетворення її в глобальну ядерну війну зі США.

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У відповідь росіянин Путін заявив, що тактична ядерна зброя в Росії "втричі потужніша, ніж використані американцями бомби проти Хіросіми і Накасакі" і значно переважає ядерний потенціал Європи.

"Ці ж самі європейці муситимуть замислитися, якщо ті, з ким ми обмінюватимемося такими ударами, не існуватимуть, чи вплутаються американці в цей обмін ударами вже на рівні стратегічних озброєнь, чи ні? Я дуже сумніваюся", – додав він.

Далі вождь росіян сказав, що Москва і без ядерної зброї значно переважає "противника", тому "в нас немає необхідності думати на цю тему".

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"Але я все-таки виходжу з того, що до цього (ядерної зброї. – Ред.) ніколи не дійде, і в нас немає такої необхідності", – підсумував Владімір Путін.

У травні Міністерство оборони Росії анонсувало навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї, які викликали засудження західних держав.

Після цього Білорусь також оголосила про "раптову перевірку" засобів-носіїв нестратегічної ядерної зброї – слідом за аналогічним оголошенням Росії.

Теми: ПутінРосіяядерна зброявійна
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