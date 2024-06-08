ISW проаналізував так звану "теорію перемоги" Путіна у війні проти України
На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російський правитель Володимир Путін намагається просувати свою "теорію перемоги", яка зорієнтована на війну на виснаження в Україні.
Джерело: ISW
Деталі: Правитель Кремля Володимир Путін 7 червня сформулював так звану "теорію перемоги" в Україні, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступовий повзучий наступ до нескінченності, не давати Україні проводити успішні значущі контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських сил.
Путін заявив після свого виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що Росії не потрібно проводити черговий призов резервістів, подібний до часткової мобілізації у вересні 2022 року, оскільки Росія не намагається швидко досягти своїх військових цілей в Україні.
Він визнав, що нинішнього російського військового контингенту, задіяного у війні в Україні (за повідомленнями, всі боєздатні сухопутні сили Росії станом на січень 2024 року), буде недостатньо для швидкої перемоги, але припустив, що російські війська натомість застосовують більш поступовий підхід.
Путін заявив, що російські війська мають на меті "витіснити" українські сили "з тих територій, які мають бути під російським контролем", і тому Росії не потрібно проводити ще одну хвилю мобілізації.
Очільник Кремля стверджував, що російські зусилля з криптомобілізації є достатніми для такого підходу, і що Росія вже завербувала 160 000 нових військовослужбовців у 2024 році (ця цифра узгоджується з повідомленнями про те, що російські збройні сили призивають від 20 000 до 30 000 новобранців на місяць).
Аналітики зазначають, що оцінка Путіна, що поступові російські успіхи дозволять Росії досягти своїх цілей в Україні, ґрунтується на припущенні, що українські сили не зможуть звільнити будь-яку значну територію, яку захоплять російські війська, і що російські військові зможуть підтримувати наступальні операції, в ході яких будуть досягатися поступові тактичні успіхи, незважаючи на великі втрати.
Оцінка Путіна підкріплюється останніми місяцями затримки західної допомоги у сфері безпеки і відповідними обмеженнями з боку України в матеріальному забезпеченні, що дозволило російським військам захопити й утримувати ініціативу по всьому периметрубойових дій і проводити послідовні наступальні операції на всій території Східної України, в результаті яких окупанти досягали поступових тактичних перемог.
Коментарі Путіна від 7 червня підтверджують попередню оцінку ISW, що обмеження західної підтримки стимулюватиме Путіна продовжувати повзучі наступальні операції до нескінченності, якщо більш швидкі операції, які призведуть до стрімких вирішальних результатів, здаватимуться недосяжними.
Ця стратегія значною мірою спирається на здатність Росії утримувати ініціативу на всьому театрі бойових дій, яку українські війська можуть перехопити, якщо Україна вирішить свої поточні проблеми з людськими ресурсами і отримає достатню, своєчасну і послідовну західну допомогу у сфері безпеки.
"Таким чином, російські зусилля, спрямовані на те, щоб перешкодити Україні накопичити особовий склад і ресурси, необхідні для того, щоб перехопити ініціативу, є частиною підходу до війни на виснаження", – зазначають аналітики.
ISW продовжує вважати, що Україна повинна якнайшвидше перехопити цю ініціативу, оскільки російські війська отримують різноманітні переваги від утримання ініціативи, в тому числі можливість проводити стратегію війни на виснаження.
Ключові висновки ISW за 7 червня:
- Путін сформулював "теорію перемоги" в Україні, яка передбачає, що російські війська зможуть продовжувати поступове повзуче просування до нескінченності, завадити Україні провести успішні оперативні контрнаступальні операції і виграти війну на виснаження проти українських сил.
- Так звана "теорія перемоги" Путіна ґрунтується на здатності Росії пережити і подолати обіцяну західну безпекову допомогу Україні та зусилля України мобілізувати більшу частину своєї економіки і населення на військові дії, що вказує на те, що Путін, ймовірно, вважає, що російські війська зможуть використати свою перевагу в живій силі і матеріально-технічних засобах для того,
- Та ж "теорія" базується на критичному припущенні, що Захід залишить Україну на поталу російській перемозі, або з власної волі, або у відповідь на зусилля Росії переконати Захід зробити це, проте зовсім не очевидно, що Захід зробить подібне.
- Путін непрямо вказав, що українські удари по російській території з наданої Заходом зброї не перетинають нібито російську "червону лінію", яка може призвести до російської ядерної ескалації.
- Під час свого виступу на ПМЕФ 7 червня Путін приділив значну увагу пропозиціям щодо вирішення проблеми нестачі робочої сили в Росії.
- Правитель Кремля намагався представити економічні проблеми Росії в позитивному світлі, ймовірно, щоб підготувати російських громадян до більших особистих жертв, оскільки РФ веде затяжну війну в Україні за рахунок зниження рівня життя російських громадян.
- Путін продовжив спроби зобразити президента України Володимира Зеленського як нелегітимного президента і назвав Верховну Раду України "легітимним суб'єктом", з яким Кремль може вести переговори замість Зеленського. Нещодавні заяви Путіна є останніми в серії, спрямованій на те, щоб заплутати законність продовження терміну повноважень Зеленського шляхом спотворення української Конституції та українських законів.
- Крім того, Путін спробував представити своїх дітей і дітей інших високопоставлених російських чиновників у публічній сфері, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі та впливові посади в російській владі.
- Високопосадовець Ради національної безпеки США Пранай Вадді заявив, що США підготували нову політику щодо ядерної зброї спеціально для стримування Росії, Китайської Народної Республіки, Північної Кореї та Ірану.
- Міністерство оборони США 7 червня оголосило про надання Україні пакету допомоги у сфері безпеки на суму 225 мільйонів доларів.
- Президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що Франція надасть Україні невизначену кількість винищувачів Mirage 2000-5, а також оснастить і підготує бригаду з 4500 українських солдатів.
- Верховний суд Росії оголосив 7 червня організацію, якої не існує, "екстремістською", що відповідає попереднім оцінкам інституту про те, що Росія прагне розширити юридичне визначення "екстремізму", щоб піддавати переслідуванням внутрішні антивоєнні настрої.
- Нещодавно російські війська просунулися вперед біля Сватового, поблизу Часового Яру та на північний захід від Авдіївки.