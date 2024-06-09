У Парижі затримали молдаван за графіті з трунами і написом "Французькі солдати в Україні" – ЗМІ

У Парижі затримали трьох громадян Молдови, яких підозрюють у тому, що вони малювали графіті з трунами та написом "Французькі солдати в Україні".

Джерело: BFMTV, Le Figaro з посиланням на прокуратуру Парижа

Деталі: Зазначається, що графіті виявили на вулицях Парижа в п'ятницю, 7 червня.

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Саме в цей час у Парижі перебував президент України Володимир Зеленський.

Наразі невідома точна кількість таких графіті. Як і те, чи пов'язані підозрювані з особами, затриманими після того, як минулої суботи до підніжжя Ейфелевої вежі принесли кілька трун, накритих французьким прапором, теж із написом "Французькі солдати в Україні".

Під час затримання підозрюваних у створенні графіті у них знайшли латексні рукавички, аерозольну фарбу і трафарети відповідних написів.