Поповнення армії РФ не дозволить їй проводити наступальні операції на кількох напрямках – ISW

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), поповнення російської армії новобранцями не дозволить їй проводити масштабні наступальні операції влітку на кількох напрямках, оскільки нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів.

Джерело: ISW

Деталі: Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив 8 червня, що частина з 30 тисяч військовослужбовців, яких Росія щомісяця мобілізує, прибуває на фронт як заміна і підкріплення, і що російські зусилля з мобілізації дозволили окупантам створити лише обмежені оперативні та стратегічні резерви.

Реклама:

Машовець заявив, що в середньому кожне російське оперативне угруповання військ отримує від 1 000 до 1 500 військовослужбовців як заміну або підкріплення щомісяця і може отримати 2 000, якщо угруповання відповідає за інтенсивні наступальні операції.

В Україні та поблизу неї діють шість оперативних російських угруповань військ. Це означає, що Машовець припускає, що російські війська отримують загалом від 6 000 до 12 000 нових військовослужбовців щомісяця.

У звіті зазначають, що ця цифра не суперечить українським і російським повідомленням за січень і квітень 2024 року про те, що Росія набирає 30 000 нових військовослужбовців щомісяця, оскільки значна частина цього нового особового складу виконуватиме функції бойового забезпечення і підтримки бойової служби або пізніше, після навчання, візьме на себе функції бойових завдань.

ВІДЕО ДНЯ

Президент Росії Владімір Путін заявив 7 червня, що в 2024 році Росія набрала 160 000 нових військовослужбовців, і ця цифра цілком узгоджується з повідомленнями про те, що російські збройні сили набирають близько 30 000 військовослужбовців на місяць.

Аналітики відзначають, що російські війська скористалися своєю ініціативою на всій території фронту, щоб визначити темп бойових дій в Україні в останні місяці, який, як видається, призводить до втрат, приблизно рівних або трохи менших, ніж рівень новостворених сил.

Експерти додають, що цей баланс між російськими втратами і новоствореними силами вимагає, однак, щоб російські війська суттєво не інтенсифікували наступальні операції протягом тривалого періоду. Цей баланс стає ще більш вузьким, якщо врахувати втрати і формування нових сил лише для російського особового складу.

За останні місяці ISW спостерігав "пульсацію" російських наступальних операцій уздовж фронту, коли загарбники чергують інтенсивні атаки з більш низькими оперативними темпами для поповнення втрат.

Наявність нового особового складу, ймовірно, є одним з кількох визначальних чинників, що впливають на рішення російських військ чергувати інтенсивні наступальні операції з менш інтенсивними.

За оцінками ISW, заплановані російські резерви оперативного і стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів, здатні проводити ефективні широкомасштабні комбіновані атаки.

Ці обмежені російські резерви оперативного і стратегічного рівня, про які повідомляється, швидше за все, будуть недостатніми для підтримки одночасних широкомасштабних наступальних зусиль на декількох напрямках. Російському військовому командуванню, ймовірно, доведеться обрати один основний напрямок під час очікуваної літньої наступальної операції, якщо воно має намір використати ці резерви для підтримки широкомасштабної наступальної операції.

Ключові висновки ISW за 8 червня: