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ГУР: У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська, він у критичному стані

Катерина ТищенкоСубота, 8 червня 2024, 17:33
ГУР: У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська, він у критичному стані
ГЕННАДІЙ МАЦЕГОРА, СКРІНШОТ ВІДЕО

За даними ГУР, у Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору, він перебуває в критичному стані.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України, соцмережі

Дослівно: "7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ… Стан зрадника українського народу – критичний".

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Деталі: В ГУР нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, "де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта".

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Оновлено: За даними російського телеграм-каналу Mash, Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі. Його екстрено госпіталізували в Москву, стан "важкий".

Останнім часом Мацегора працював директором фізкультурно-оздоровчого комплексу "Георгіївський", пише канал.

Передісторія:

  • Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
  • Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.
  • Пізніше він втік до Росії і за даними української влади, був арештований.

Теми: ГУРРосіяХарківська областьколаборанти
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