ГУР: У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська, він у критичному стані
За даними ГУР, у Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору, він перебуває в критичному стані.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України, соцмережі
Дослівно: "7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ… Стан зрадника українського народу – критичний".
Деталі: В ГУР нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.
Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.
Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, "де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта".
Оновлено: За даними російського телеграм-каналу Mash, Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі. Його екстрено госпіталізували в Москву, стан "важкий".
Останнім часом Мацегора працював директором фізкультурно-оздоровчого комплексу "Георгіївський", пише канал.
Передісторія:
- Міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора, якого 2020 року було обрано від партії ОПЗЖ, сам домовився з російськими окупантами про передачу влади в місті.
- Прокуратура області повідомила про підозру Куп’янському міському голові Харківської області у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України особою, яка є представником влади, та у державній зраді.
- Пізніше він втік до Росії і за даними української влади, був арештований.