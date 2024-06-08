ГУР: У Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська, він у критичному стані

За даними ГУР, у Росії скоїли замах на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору, він перебуває в критичному стані.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони України, соцмережі

Дослівно: "7 червня 2024 року у місті Старий Оскол на Росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ… Стан зрадника українського народу – критичний".

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Деталі: В ГУР нагадали, що Мацегора добровільно пішов на повну співпрацю з російськими загарбниками.

Зокрема, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної Харківської адміністрації і публічно про це оголосив.

Після звільнення Купʼянська утік з росіянами до Бєлгородської області, "де московські господарі приставили до Мацегори посилену охорону, яка, однак, не вберегла мера-колаборанта".

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Оновлено: За даними російського телеграм-каналу Mash, Мацегору розстріляли біля його будинку в Старому Осколі. Його екстрено госпіталізували в Москву, стан "важкий".

Останнім часом Мацегора працював директором фізкультурно-оздоровчого комплексу "Георгіївський", пише канал.

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