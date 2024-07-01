Десятки російських планерних бомб впали на території РФ – WP публікує докази

Руйнування під час падіння планерної бомби РФ на Бєлгород, фото: губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков

Американське видання The Washington Post отримало у своє розпорядження внутрішні документи влади Бєлгородської області РФ, які засвідчують падіння планерних бомб, які окупанти запускають по Україні, на самій російській території. У документах вказані місця падіння, розглядаються питання знешкодження та евакуації у разі надзвичайної ситуації.

Джерело: The Washington Post

Деталі: Згідно з документом, щонайменше 38 бомб, яким приписують нещодавні територіальні успіхи Росії, впали в Бєлгородській області на кордоні з Україною між квітнем 2023 і квітнем 2024 року, хоча більшість з них не вибухнули.

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Також щонайменше чотири бомби впали на саме місто Бєлгород, регіональний центр з населенням близько 400 тисяч осіб. Ще сім були знайдені в навколишніх передмістях. Найбільше, 11, впало в прикордонному Грайворонському районі, де деякі з них не вдалося знайти через "складну оперативну обстановку".

Документ, спочатку перехоплений українською розвідкою і переданий The Post, містить таблицю інцидентів з посиланнями на надзвичайні постанови про знешкодження бомб і евакуацію і є продуктом відділу з надзвичайних ситуацій міста Бєлгорода.

Інфографіка: The Washington Post

Більшість бомб були виявлені цивільними особами - лісниками, фермерами або мешканцями навколишніх сіл. У більшості випадків Міністерство оборони не знало, коли були запущені бомби, що вказує на те, що деякі з них могли знаходитися там протягом декількох днів.

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Незалежне російське ЗМІ Astra підтвердило, що багато інцидентів, описаних у документі, збігаються з тими, які воно отримало від місцевих органів влади та з повідомлень у місцевих засобах масової інформації.

Місцева влада, як правило, мовчить про ці інциденти, повідомляючи лише про "нещасні випадки", звинувачуючи в них українські обстріли або просто не повідомляючи про різні вибухи, що прогриміли в регіоні, особливо останнім часом.

Astra підрахувала, що Росія випадково скинула понад сотню бомб на власну територію, а також на окуповані райони на сході України за останні чотири місяці - в той самий період, коли спостерігалося значне збільшення використання планерних бомб.

Російський уряд не відповів на прохання видання прокоментувати документ або повідомлення про невдале застосування планерних бомб.

Довідково: Планерні бомби - радянський пережиток часів холодної війни, розроблений як "німі бомби" для скидання на ціль. Росія адаптувала цей великий арсенал некерованих бомб до сучасної війни, модернізувавши їх системами наведення, відомими як комплекти УМПК - дешевими висувними крилами і навігаційними системами.

Це дозволяє російським літакам Су-34 і Су-35 запускати їх з відстані близько 40 миль, що є недосяжним для більшості українських систем протиповітряної оборони.

Більше деталей: The Washington Post зазначає, що планерні бомби створили додатковий тиск на наземну протиповітряну оборону України і відіграли важливу роль у знищенні Авдіївки, яку російські війська захопили в середині лютого.

"Найкращим захистом України від них є американська ракета класу "земля-повітря" Patriot, яка може знищити російський літак ще до того, як він наблизиться, щоб випустити бомбу, але ці системи є в дефіциті", - пише видання.

Наприкінці березня Міністерство оборони РФ оголосило про розробку нової, важчої версії планерної бомби FAB-3000. Вона була остаточно розгорнута 21 червня проти українського села Липці.

Військові РФ також повідомиляли, що виробництво легших FAB-500 і FAB-1500 було різко збільшено.

Нагадаємо:

У квітні 2023 року Міністерство оборони РФ повідомляло, що причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 повітряно-космічних сил РФ. За даними військових, внаслідок інциденту були пошкоджені житлові будинки.

Також нагадаємо, у січні 2024 року у селі Петропавлівка Воронезької області РФ, яке розташоване неподалік кордону з Україною, впав російський снаряд під час ракетної атаки на Україну. Один з місцевих жителів на відео сказав, що внаслідок вибуху знищено цілу вулицю. За його словами, впала ракета.

Що було раніше: Перед цим президент Володимир Зеленський повідомив, що лише за тиждень, що минув, Росія застосувала проти України понад 800 керованих авіаційних бомб. "Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок", - сказав він.

За його словами, для ефективної протидії російським коригованим авіабомбам (КАБ), за твердженням президента України Володимира Зеленського, ЗСУ потребують не стільки систем ППО Patriot, скільки ракет великої дальності ATACMS.