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Стала відома причина вибуху у Бєлгороді: з російського бомбардувальника випав боєприпас

"Українська правда"П'ятниця, 21 квітня 2023, 00:58
Стала відома причина вибуху у Бєлгороді: з російського бомбардувальника випав боєприпас
НАСЛІДКИ ВИБУХУ У БЄЛГОРОДІ РФ. ФОТО З TELEGRAM "ЖЕСТЬ БЕЛГОРОД"

Причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Деталі: За даними російського міністерства, внаслідок інциденту є пошкодження житлових будівель, однак жертв немає.

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Зазначається, що наразі проводиться розслідування.

Передісторія:

  • Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.
  • Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали дві людини.

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Теми: Росіявибух
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