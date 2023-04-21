Стала відома причина вибуху у Бєлгороді: з російського бомбардувальника випав боєприпас
П'ятниця, 21 квітня 2023, 00:58
Причиною вибуху у російському місті Бєлгород стало падіння авіаційного боєприпасу під час польоту винищувача-бомбардувальника Су-34 Повітряно-космічних сил РФ.
Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на Міністерство оборони РФ.
Деталі: За даними російського міністерства, внаслідок інциденту є пошкодження житлових будівель, однак жертв немає.
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Зазначається, що наразі проводиться розслідування.
Передісторія:
- Ввечері 20 квітня у російському місті Бєлгород стався вибух, на одній із вулиць міста утворилася 20-метрова вирва.
- Внаслідок вибуху пошкоджено 4 квартири і кілька автомобілів, постраждали дві людини.
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