Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: 2 людини загинули, ще 8 поранені
Понеділок, 1 липня 2024, 10:20
Вранці 1 липня окупанти обстріляли місто Українськ Донецької області, через атаку загинули дві жінки 65 і 70 років, ще 8 людей зазнали поранення.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Рано вранці росіяни обстріляли місто з Ураганів, в зоні ураження опинився житловий сектор. Загинули 2 жінки 65 і 70 років".
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Деталі: За попередньою інформацією, пошкоджено 10 багатоповерхівок і адмінбудівлю. Також Філашкін закликав людей виїхати з області.
"Кожен день на Донеччині є нові й нові жертви російських воєнних злочинів. Залишатися тут — небезпечно! Будьте відповідальними! Евакуюйтесь," — зазначив очільник ОВА.
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