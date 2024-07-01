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Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК – "Чесно"

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 16:19
Тищенко майже рік ходив із перевірками від імені неіснуючої ТСК – Чесно
Тищенко в суді. фото Getty Images

Виключений зі "Слуги народу" народний депутат Микола Тищенко повідомляв про перевірки різних установ в рамках роботи ТСК із вирубки лісів навіть після припинення її діяльності.

Джерело: матеріал руху "Чесно"

Деталі: У жовтні 2022 року Тищенко ініціював створення тимчасової слідчої комісії "Нацресурс", що згідно з документами, мала розслідувати можливі факти неефективної діяльності Держагентств лісових та водних ресурсів та Держекоінспекції.

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В рамках цієї ТСК Тищенко звітував, як проводить виїзні засідання, перевіряє лісгоспи та розслідує незаконну вирубку лісів. Він навіть виготовив спеціальну уніформу для своєї ТСК, подібну до тієї, яку носять правоохоронці.

 
фото з facebook тищенка

Однак на початку травня 2023 року Верховна Рада не затвердила проміжний звіт лісової комісії, тож вона припинила свою діяльність.

Втім, і після цього Тищенко продовжував їздити з перевірками до різних установ, прикриваючись ТСК, про що активно інформував у своїх соцмережах.

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Варто зазначити, що члени ТСК, пред'явивши посвідчення нардепа, і за дорученням комісії, можуть безперешкодно заходити до будь-яких установ незалежно від їхньої форми власності та режиму секретності. Але Тищенко робив це, вже не бувши офіційно членом жодної комісії.

Так у липні 2023 року нардеп повідомив, що разом з Нацполіцією викрив ботоферму в одному з київських офісів. Тищенко стверджував, що цю інформацію він дізнався зі звернень громадян у ТСК "Нацресурс".

Протягом року нардеп регулярно писав про викриття колцентрів і ботоферм в різних містах України в рамках роботи давно не чинної ТСК із вирубки лісів. Щобільше, прикриваючись ТСК, Тищенко повідомляв також про перевірки об’єктів інфраструктури.

Нещодавно ж Тищенко опинився у центрі скандалу через відео, на якому двоє людей у камуфляжі із супроводу нардепа просто посеред вулиці затримують чоловіка у цивільному. Тищенко заявляв, що конфлікт у Дніпрі виник "під час проведення обшуків шахрайських ботоферм".

Наразі нардеп отримав підозру за протиправне позбавлення волі, а суд відправив його під цілодобовий домашній арешт.

Теми: Тищенко
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