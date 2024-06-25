"Я прийшов у Раду втілювати ідеї президента в життя": Тищенка на 60 діб відправили під домашній арешт

Київський Печерський районний суд обрав запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Джерело: трансляція засідання суду "Суспільного"

Деталі: Сторона обвинувачення клопотала про обрання Тищенку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суддя задовольнив клопотання.

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Тищенко також зобов'язаний здати паспорти для виїзду за кордон і не відлучатися з місця проживання без дозволу слідства, носити е-браслет і не спілкуватися із фігурантами і свідками справи.

Крім того, прокурор під час засідання повідомив, що Тищенко розбив не один, а два своїх телефони, коли йому вручали підозру. Зокрема, прокурор попросив долучити до матеріалів справи відео, на якому нардеп розбиває їх об стіл.

Пряма мова прокурора: "Він ударяє телефон об кам’яний стіл. Таким чином, спочатку його псуючи, а потім знищуючи. Спочатку це був один телефон, а потім – інший. Після того, як він один раз вдарив, він його зламав майже навпіл, а потім кидав на підлогу і на стіл".

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Деталі: Адвокат заявив, що Тищенко займає високу виборну посаду і має обов’язки перед виборцями і його цілодобовий арешт "паралізує" роботу нардепа, унеможливить "прийом громадян", "паралізує" роботу комітету ВР і самого парламенту.

На засідання захисники Тищенка принесли його грамоти та відзнаки.

Сам Тищенко заявив, що прийшов у Раду за президентом і продовжить втілювати його ідеї в життя: "Я прийшов у парламент за президентом і я продовжую втілювати його ідеї в життя". Після цього суддя попросив його говорити по суті.

Потім Тищенко заявив, що його хтось потягнув за плече ще до того, як йому погодили і вручили підозру. Депутат продемонстрував в залі суду роздруковані фото, які нібито це доводять.

Описуючи події 20 червня, Тищенко заявив, що був у Дніпрі на слідчих діях і вже по завершенню йому на зустріч йшли 3 молодики (один із них з дитиною) і вони почали ображати і лаяти депутата.

Нардеп у суді заявив, що після зауваження хлопці почали "булити і аб’юзити" його і його помічницю Евеліну Андрієвську. Поруч йшов "випадковий" і "незнайомий" депутату поліцейський, який проводив слідчі дії, і Тищенко попросив захисту.

Нардеп також заявив, що просив військового подякувати йому за "убд військового", бо він "робив цей закон".

За словами Тищенка, поліцейському не сподобалось фото на документах одного із молодиків і вони покликали представника ТЦК.

Згодом він сказав, що навіть після цього інциденту, попри посвідчення нардепа, його заяву не зареєстрували поліцейські. Він заявив, що тепер йому, поліцейському і помічниці Андрієвській погрожують.

Що було раніше: У ДБР повідомили, що Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію.

Водночас сам нардеп перед засіданням суду заявив, що ця інформація неправдива.

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