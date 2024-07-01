Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Збір на купівлю комплексу важкого дрону для 48 ОШБ

У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: є 2 зниклих безвісти

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 19:00
У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: є 2 зниклих безвісти
фото ДСНС

У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами після обстрілу 28 червня.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій

Деталі: Наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.

Реклама:

До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

 

Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

ВІДЕО ДНЯ
 

Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Передісторія:

Теми: ДніпроДСНСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

США виділили Польщі $2 млрд на закупівлю винищувачів F-35, ЗРК Patriot і танків Abrams

ISW: Росія хоче зняти з себе відповідальність за обстріл "Охматдиту" 

Байден відреагував на ракетний удар по Україні: посилення ППО і зустріч з Зеленським

У Білому домі пообіцяли "сильний набір сигналів і повідомлень пану Путіну"

Орбан після зустрічі з Путіним надіслав ЄС цинічного листа про "мир для України"

оновленоМасований ракетний удар РФ: загинули 37 людей, зазнали поранень – 170

Усі новини...
Дніпро
Через нічну атаку росіян на Дніпро постраждали 7 людей, серед них підліток
Ракетна атака у Дніпрі: пошкоджено супермаркет та вибито десятки вікон
У Дніпрі пролунало кілька вибухів
Останні новини
09:24
США дадуть другий кредит Польщі на $2 млрд для модернізації війська
09:14
Мешканці найбільших регіональних ринків нових легковиків придбали менше автівок, ніж торік
08:51
Зеленський проінформував Трюдо про удар по "Охматдиту" і потребу України в ППО
08:36
Росіяни збільшили кількість атак на Куп′янському напрямку, на Покровському відбито 43 штурмів
08:31
Білий дім не чув від союзників НАТО занепокоєнь щодо кандидатури Байдена
08:30
У Росії заявили про атаку безпілотників: обмежили польоти у двох аеропортах
08:15
CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:08
Футбольна збірна їде на Олімпіаду без лідерів: хто тепер зіграє за Україну
07:51
Ракетний удар по Києву: кількість постраждалих зросла до 117, під завалами знайшли тіло дитини
07:28
ЗСУ за добу знешкодили 1 120 окупантів та спалили 49 ворожих артсистем
Усі новини...
Реклама:
Реклама: