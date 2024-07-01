У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: є 2 зниклих безвісти
Понеділок, 1 липня 2024, 19:00
У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами після обстрілу 28 червня.
Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій
Деталі: Наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.
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До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.
Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.
За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.
ВІДЕО ДНЯ
Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.
Передісторія:
- Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
- Було відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.