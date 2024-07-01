У Дніпрі продовжують шукати людей під завалами: є 2 зниклих безвісти

У Дніпрі тривають пошуки людей, які ймовірно перебувають під завалами після обстрілу 28 червня.

Джерело: Державна служба надзвичайних ситуацій

Деталі: Наразі вважаються зниклими безвісті 2 особи.

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До робіт на висоті задіяні верхолази ДСНС, які з рятувальниками розбирають завали вручну.

Також допомагають шукати людей кінологічні розрахунки ДСНС.

За час рятувально-пошукових робіт було розібрано та вивезено 750 тонн будівельних конструкцій та сміття.

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Психологи ДСНС надали необхідну допомогу 47 людям.

Передісторія: