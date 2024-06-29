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У Дніпрі досі тривають пошукові роботи після російського удару – врятовано двох людей

Роман ПетренкоСубота, 29 червня 2024, 08:45
У Дніпрі досі тривають пошукові роботи після російського удару – врятовано двох людей
усі фото: ДСНС

Станом на ранок суботи тривають пошуково-рятувальні роботи в пошкодженій ворожим ракетним ударом багатоповерхівці у Дніпрі, врятовано двох людей.

Джерело: МВС

Деталі: Станом на ранок кількість жертв не зросла – відомо про одну загиблу людину та 12 поранених.

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В МВС зазначили, що в одному з під'їздів зруйновано квартири з 8 по 11 поверхи. Пошкоджено 11 автомобілів.

Під час рятувальних робіт ліквідовано пожежу та вивезено 190 т будівельного сміття.

 

Нагадаємо: Увечері 28 червня російська армія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

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Теми: Дніпроракетний ударДСНС
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