"Земельна афера на Закарпатті": ВАКС обрав запобіжний ще одному фігуранту

У справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті Вищий антикорупційний суд застосував до ще одного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже мільйон гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 1 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті, а саме оцінювача.

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Так, суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 908 тисяч гривень із покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Передісторія: