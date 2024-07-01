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"Земельна афера на Закарпатті": ВАКС обрав запобіжний ще одному фігуранту

Валентина РоманенкоПонеділок, 1 липня 2024, 21:03
Земельна афера на Закарпатті: ВАКС обрав запобіжний ще одному фігуранту
ВАКС. фото з сайту ti-ukraine.org

У справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті Вищий антикорупційний суд застосував до  ще одного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі майже мільйон гривень.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: 1 липня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до ще одного підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь землі на Закарпатті, а саме оцінювача.

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Так, суд застосував до вказаного підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 908 тисяч гривень із покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Передісторія:

  • 25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем  з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.
  • ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, - тримання під вартою з альтернативою застави в 30 мільйонів гривень. Заставу за Балогу було внесено.
  • 27 червня Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного у "земельній афері" голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Теми: ЗакарпаттяземляАнтикорупційна прокуратура
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