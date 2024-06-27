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"Земельна афера": ВАКС арештував спільника Балоги із заставою 30 млн

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 червня 2024, 13:27
Земельна афера: ВАКС арештував спільника Балоги із заставою 30 млн
Михайло Ланьо. фото з Facebook

27 червня Вищий антикорупційний суд арештував підозрюваного у "земельній афері" голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Дослівно: "27 червня 2024 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до голови однієї з районних рад на Закарпатті – підозрюваного у справі щодо продажу за безцінь 3 га землі комунальної власності.

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Розглянувши клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, суд застосував до посадовця запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 млн грн застави".

Деталі: У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.

Що передувало: ВАКС обрав запобіжний захід міському голові Мукачева Андрію Балозі, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, - тримання під вартою з альтернативою застави в 30 мільйонів гривень.

ВІДЕО ДНЯ

25 червня співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем  з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

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