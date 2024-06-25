Продавали землю за безцінь: правоохоронці затримали мера Мукачева Балогу та голову райради Ланя

Співробітники СБУ спільно з НАБУ та САП затримали мера міста Мукачево Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста площею понад 3 га.

Джерело: НАБУ, СБУ, САП, джерела УП, Мукачівська міська рада

Дослівно НАБУ: "За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній нардеп".

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фото: СБУ

Деталі: Правоохоронці традиційно не називають прізвищ підозрюваних, але за даними УП, йдеться про мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько "Блюк".

Повідомляється, що ділянку площею понад 3 га продали усього за 9,6 млн грн, хоча її ринкова вартість становить 84,6 млн грн.

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ФОТО: СБУ

Збитки територіальній громаді становлять 74,9 млн грн.

Крім того, за матеріалами справи, міський голова особистим рішенням надав товариству розтермінування платежу на 6 місяців.

Відповідно до вчинених злочинів посадовцям, а також двом власникам компанії-оцінювачки та оцінювачу, готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем);

ст. 368-4 (підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Водночас у Мукачівській міській раді повідомили, що в рамках кримінальної справи щодо викупу земельної ділянки відбулись чергові процесуальні дії.

"З самого початку розслідування керівництво та всі структурні підрозділи міської ради були відкриті для співпраці з правоохоронними органами та всіляко сприяли слідству, для забезпечення об’єктивного з’ясування всіх обставин цієї справи, відповідно до "букви" закону", — зазначають в міській раді.

Передісторія:

10 жовтня 2023 року Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро проводили обшуки в міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард".

Сам міський голова Мукачева Андрій Балога тоді заявив у соцмережі, що продаж комунальної земельної ділянки навколо стадіону "Авангард" здійснювався на законних підставах та сподівається, що слідчі це підтвердять.