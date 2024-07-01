Вся Україна знову була в тривозі: МіГ-31К піднявся в повітря

На всій території України ввечері 1 липня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 19 хвилин.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: " Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К

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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".

Оновлено: О 23.29 оголосили відбій.

Що передувало: Вдень 1 липня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт двох МіГ-31К, вона тривала 50 хвилин.