Вся Україна знову була в тривозі: МіГ-31К піднявся в повітря
Понеділок, 1 липня 2024, 23:21
На всій території України ввечері 1 липня оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ потенційного носія аеробалістичної ракети "Кинджал", вона тривала 19 хвилин.
Джерело: Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: " Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К
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Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!".
Оновлено: О 23.29 оголосили відбій.
Що передувало: Вдень 1 липня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт двох МіГ-31К, вона тривала 50 хвилин.