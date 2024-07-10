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Байден на саміті НАТО анонсував додаткові системи ППО для України

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 01:00
Байден на саміті НАТО анонсував додаткові системи ППО для України
Джо Байден на відкритті саміту НАТО, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден анонсував передачу Україні додаткових систем ППО: США нададуть додаткову батарею Patriot.

Джерело: промова Байдена на відкритті саміту НАТО у Вашингтоні, "Голос Америки"

Деталі: Дві батареї Patriot, як обіцяли, надійдуть від Німеччини та Румунії. 

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Ще одну спільно зберуть Нідерланди з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T. 

Також у наступні місяці США та партнери мають намір надати Україні "десятки систем ППО", зокрема NASAMS, HAWK, IRIS-T та Gepard. 

Доповнено: Президент України Володимир Зеленський написав у X, що перший робочий день на саміті НАТО у Вашингтоні розпочав із конкретного результату.

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Пряма мова Зеленського: "Додаткові ЗРК Patriot, SAMP/T та IRIS-T SLM, а також інші тактичні ракетні комплекси, які мають надійти в Україну від партнерів, допоможуть нам знищувати російські дрони та ракети й краще захистити українців від російського  повітряного терору, таких як вчорашня жорстока атака на нашу головну дитячу лікарню". 

Деталі: За його словами, це ще один важливий крок після рішення США надати Україні пріоритет у постачанні ракет для ППО. 

Зеленський також висловив вдячність Президенту Байдену за його лідерство та всім країнам-партнерам: "Вдячний нашим партнерам — Сполученим Штатам, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії — за ухвалення потужної Декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту її людей, міст і критичної інфраструктури".

"Європейська правда" зауважила, шо про 4 з 5 оголошених Байденом "нових" систем вже було відомо, а одна з них, німецька, вже поставлена на чергування ЗСУ. Виходячи з цього, у оголошенні Байдена, по суті, йдеться про постачання ще однієї нової системи Patriot, яку виділять самі США, та про значну кількість систем меншого радіусу дії.

Раніше у США анонсували "дуже позитивну відповідь" на прохання України про сім Patriot під час саміту НАТО.

Також днями Німеччина відзвітувала про відправку Україні боєприпасів до Patriot.

Теми: НАТОБайден
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