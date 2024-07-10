Байден на саммите НАТО анонсировал дополнительные системы ПВО для Украины

Президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине дополнительных систем ПВО: США предоставят дополнительную батарею Patriot.

Источник: речь Байдена на открытии саммита НАТО в Вашингтоне, "Голос Америки"

Детали: Две батареи Patriot, как обещали, поступят от Германии и Румынии.

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Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия передаст систему SAMP-T.

Также в последующие месяцы США и партнеры намерены предоставить Украине "десятки систем ПВО", в частности NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

Дополнено: Президент Украины Владимир Зеленский написал в X, что первый рабочий день на саммите НАТО в Вашингтоне начал с конкретного результата.

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Прямая речь Зеленского: "Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу".

Перший робочий день на саміті НАТО у Вашингтоні розпочав із конкретного результату.



Вдячний нашим партнерам — Сполученим Штатам, Німеччині, Нідерландам, Італії та Румунії — за ухвалення потужної Декларації на підтримку системи протиповітряної оборони України для захисту її… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 9, 2024

Детали: По его словам, это еще один важный шаг после решения США предоставить Украине приоритет в поставках ракет для ПВО.

Зеленский также выразил благодарность Президенту Байдену за его лидерство и всем странам-партнерам: "Благодарен нашим партнерам - Соединенным Штатам, Германии, Нидерландам, Италии и Румынии - за принятие мощной Декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты ее людей, городов и критической инфраструктуры".

"Европейская правда" заметила, о 4 из 5 объявленных Байденом "новых" систем уже было известно, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ. Исходя из этого, в объявлении Байдена, по сути, речь идет о поставках еще одной новой системы Patriot, которую выделят сами США, и о значительном количестве систем меньшего радиуса действия.

Ранее в США анонсировали "очень положительный ответ" на просьбу Украины о семи Patriot во время саммита НАТО.

Также на днях Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot.