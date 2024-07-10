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В Одесі пролунала серія вибухів

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 04:07
В Одесі пролунала серія вибухів
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на середу в Одесі пролунала серія вибухів.

Джерело: "Суспільне", міський голова Одеси Геннадій Труханов у Telegram, місцеве видання "Думская", Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова Труханова: "У місті чутно вибухи. Будьте у безпечних місцях". 

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Деталі: У місті було чутно щонайменше три вибухи. Також в місті та області працює ППО.

Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні. 

Також, за інформацією військових, поблизу Одещини по ворожому БпЛА працювала ППО. 

Теми: ракетний ударОдеса
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