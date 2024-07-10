В ночь на среду в Одессе прогремела серия взрывов.

Источник: "Суспільне", городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, местное издание "Думская", Воздушные силы

Прямая речь Труханова: "В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах".

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Детали: В городе было слышно по меньшей мере три взрыва. Также в городе и области работает ПВО.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Также, по информации военных, вблизи Одесской области по вражескому БпЛА работала ПВО.