В Одессе прогремела серия взрывов
Среда, 10 июля 2024, 04:07
В ночь на среду в Одессе прогремела серия взрывов.
Источник: "Суспільне", городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, местное издание "Думская", Воздушные силы
Прямая речь Труханова: "В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах".
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Детали: В городе было слышно по меньшей мере три взрыва. Также в городе и области работает ПВО.
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.
Также, по информации военных, вблизи Одесской области по вражескому БпЛА работала ПВО.