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В Одессе прогремела серия взрывов

Алена ИвашкивСреда, 10 июля 2024, 04:07
В Одессе прогремела серия взрывов
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на среду в Одессе прогремела серия взрывов.

Источник: "Суспільне", городской голова Одессы Геннадий Труханов в Telegram, местное издание "Думская", Воздушные силы

Прямая речь Труханова: "В городе слышны взрывы. Будьте в безопасных местах". 

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Детали: В городе было слышно по меньшей мере три взрыва. Также в городе и области работает ПВО.

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Также, по информации военных, вблизи Одесской области по вражескому БпЛА работала ПВО.

Темы: ракетный ударОдесса
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