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Зеленський у Вашингтоні закликав зняти всі обмеження на удари по території РФ

Іванна Костіна, Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 04:25
Зеленський у Вашингтоні закликав зняти всі обмеження на удари по території РФ
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що США знімуть всі обмеження щодо ударів по території РФ і це дозволить захистити українські міста від ударів керованими авіабомбами.

Джерело: Зеленський під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні, "Європейська правда

Деталі: Зеленський наголосив на потребі американського лідерства, яке не вичікує, а діє зараз.

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Він навів приклад нового російського наступу у Харківській області, який захлинувся завдяки дозволу США для ЗСУ завдавати ударів у відповідь західною зброєю по військових цілях у Росії.

За його словами, це рішення здатне принести негайний результат, і Україна чекає на цей крок.

Пряма мова: "Уявіть, як багато ми зможемо досягти, коли всі обмеження будуть зняті. Так само ми зможемо захистити наші міста від російських керованих авіабомб, якщо американське керівництво зробить крок назустріч і дозволить нам знищувати російські військові літаки на своїх базах.

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І ми можемо значно обмежити дії Росії на півдні України і витіснити звідти окупанта, якщо американське керівництво допоможе нам з необхідними можливостями для нанесення глибоких ударів по російським військовим і логістиці в нашому Криму".

Передісторія:

  • Президент Джо Байден після надання обмеженого дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території Росії висловив опозицію потенційним ударам зброєю США вглибині російської території.
  • При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.

Теми: Зеленськийдопомога Україні
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