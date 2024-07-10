Зеленский в Вашингтоне призвал снять все ограничения на удары по территории РФ

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что США снимут все ограничения по ударам по территории РФ и это позволит защитить украинские города от ударов управляемыми авиабомбами.

Источник: Зеленский во время выступления в Институте Рейгана в Вашингтоне, "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил необходимость американского лидерства, которое не выжидает, а действует сейчас.

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Он привел пример нового российского наступления в Харьковской области, которое захлебнулось благодаря разрешению США для ВСУ наносить ответные удары западным оружием по военным целям в России.

По его словам, это решение способно принести немедленный результат, и Украина ждет этого шага.

Прямая речь: "Представьте, как много мы сможем достичь, когда все ограничения будут сняты. Так же мы сможем защитить наши города от российских управляемых авиабомб, если американское руководство сделает шаг навстречу и позволит нам уничтожать российские военные самолеты на своих базах.

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И мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму".

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