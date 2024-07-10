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Столтенберг заявив про тіснішу співпрацю НАТО з Україною

Олена ІвашківСереда, 10 липня 2024, 06:51
Столтенберг заявив про тіснішу співпрацю НАТО з Україною
Єнс Столтенберг, фото: Getty Images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс нарощує співпрацю з Україною. НАТО бере на себе провідну роль у гарантуванні безпеки, навчанні та підвищуватиме спроможність України самостійно виробляти зброю.

Джерело: Столтенберг під час виступу на Форумі військової промисловості у Вашингтоні на полях саміту НАТО, "Суспільне"

Пряма мова: "У нас є необхідність більш тісної співпраці з партнерами. Частково це Україна. Ми нарощуємо співпрацю з Україною. Зараз ми як НАТО беремо на себе провідну роль у гарантуванні безпеки та навчанні. У нас буде командування в Німеччині, там буде 700 осіб, і в деяких центрах у східній частині Альянсу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й спільно інвестувати та розвивати проєкти, підвищувати спроможність України самостійно виробляти зброю та боєприпаси".

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Деталі: За словами очільника НАТО, реальність війни в Україні продемонструвала не тільки те, що запаси та виробничі можливості виявилися занадто малі, але також продемонструвала величезні прогалини у сумісності військ. 

Столтенберг навів приклад — це німецько-нідерландська бригада, яка мала бути готовою до спільних дій, проте у реальності стандартні боєприпаси калібру 155 мм, які мають Нідерланди, не можна використовувати в німецьких гаубицях і навпаки.

Він підкреслив, що саміт має намір не лише ухвалити рішення про збільшення оборонних витрат та оборонних замовлень для стимулювання військової промисловості, а й запропонує нові можливості для спільного виробництва озброєнь різними країнами альянсу.

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Теми: НАТОдопомога Україні
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