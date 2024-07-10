Столтенберг заявил о более тесном сотрудничестве НАТО с Украиной

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс наращивает сотрудничество с Украиной. НАТО берет на себя ведущую роль в обеспечении безопасности, обучении и повышать способность Украины самостоятельно производить оружие.

Источник: Столтенберг во время выступления на Форуме военной промышленности в Вашингтоне на полях саммита НАТО, "Суспільне"

Прямая речь: "У нас есть необходимость более тесного сотрудничества с партнерами. Частично это Украина. Мы наращиваем сотрудничество с Украиной. Сейчас мы как НАТО берем на себя ведущую роль в обеспечении безопасности и обучении. У нас будет командование в Германии, там будет 700 человек, и в некоторых центрах в восточной части Альянса. Мы делаем это также для того, чтобы помочь не только поддерживать, но и совместно инвестировать и развивать проекты, повышать способность Украины самостоятельно производить оружие и боеприпасы".

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Детали: По словам главы НАТО, реальность войны в Украине продемонстрировала не только то, что запасы и производственные возможности оказались слишком малы, но также продемонстрировала огромные пробелы в совместимости войск.

Столтенберг привел пример - это немецко-нидерландская бригада, которая должна была быть готова к совместным действиям, однако в реальности стандартные боеприпасы калибра 155 мм, которые имеют Нидерланды, нельзя использовать в немецких гаубицах и наоборот.

Он подчеркнул, что саммит намерен не только принять решение об увеличении оборонных расходов и оборонных заказов для стимулирования военной промышленности, но и предложит новые возможности для совместного производства вооружений разными странами альянса.

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Напомним:

Саммит НАТО в Вашингтоне продлится 9-11 июля и, по данным СМИ, должен провозгласить "необратимый" путь Украины в Альянс.

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