Українські удари скоротили російську нафтопереробку на 17% − посадовець НАТО

Українські удари різними типами зброї мали суттєвий вплив на російську економіку, зокрема, нафтопереробка скоротилась на 17%. В НАТО очікують, що удари продовжаться.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на високопосадовця НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні

Пряма мова: "Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв".

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Деталі: За його словами, українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

Цей вплив настільки великий, сказав високопосадовець, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

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