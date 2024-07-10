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Українські удари скоротили російську нафтопереробку на 17% − посадовець НАТО

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловСереда, 10 липня 2024, 08:16
Українські удари скоротили російську нафтопереробку на 17% − посадовець НАТО
Фото: Getty Images

Українські удари різними типами зброї мали суттєвий вплив на російську економіку, зокрема, нафтопереробка скоротилась на 17%. В НАТО очікують, що удари продовжаться.

Джерело: "Європейської правди" з посиланням на високопосадовця НАТО на полях саміту Альянсу у Вашингтоні

Пряма мова: "Ми дійсно бачимо, що удари України по російській території мають вплив на російську економіку, на нафтопереробку, на російський експорт енергоносіїв".

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Деталі: За його словами, українські удари з допомогою різних типів зброї здатні досягати вглиб Росії і чинять суттєвий вплив на російську економіку.

Цей вплив настільки великий, сказав високопосадовець, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У травні в США заявляли, що удари українських безпілотників по російській енергетичній інфраструктурі на початку цього року вивели з ладу 14% нафтопереробних потужностей РФ і призвели до зростання внутрішніх цін на паливо.
  • Нагадаємо, в березні у ЗМІ з'являлася інформація, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі
  • Посол України у США Оксана Маркарова запевнила, що не отримувала офіційних повідомлень Вашингтона з забороною для Києва бити по нафтопереробних заводах у Росії власною зброєю.

Теми: УкраїнаРосіявійна
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