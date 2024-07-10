Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17% − чиновник НАТО
Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику, в частности, нефтепереработка сократилась на 17%. В НАТО ожидают, что удары продолжатся.
Источник: "Европейской правды" со ссылкой на чиновника НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне
Прямая речь: "Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей".
Детали: По его словам, украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.
Это влияние настолько велико, сказал высокопоставленный чиновник, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.
"Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику", – сказал чиновник.
Предыстория:
- В мае в США заявляли, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.
- Напомним, в марте в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре
- Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.