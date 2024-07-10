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Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17% − чиновник НАТО

Иванна Костина, Станислав ПогориловСреда, 10 июля 2024, 08:16
Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17% − чиновник НАТО
Фото: Getty Images

Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику, в частности, нефтепереработка сократилась на 17%. В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на чиновника НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне

Прямая речь: "Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей".

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Детали: По его словам, украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.

Это влияние настолько велико, сказал высокопоставленный чиновник, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

"Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику", – сказал чиновник.

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Предыстория:

  • В мае в США заявляли, что удары украинских беспилотников по российской энергетической инфраструктуре в начале этого года вывели из строя 14% нефтеперерабатывающих мощностей РФ и привели к росту внутренних цен на топливо.
  • Напомним, в марте в СМИ появлялась информация, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре
  • Посол Украины в США Оксана Маркарова заверила, что не получала официальных сообщений Вашингтона с запретом для Киева бить по нефтеперерабатывающим заводам в России собственным оружием.

Темы: УкраинаРосcиявойна
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