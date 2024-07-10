Украинские удары сократили российскую нефтепереработку на 17% − чиновник НАТО

Украинские удары различными типами оружия имели существенное влияние на российскую экономику, в частности, нефтепереработка сократилась на 17%. В НАТО ожидают, что удары продолжатся.

Источник: "Европейской правды" со ссылкой на чиновника НАТО на полях саммита Альянса в Вашингтоне

Прямая речь: "Мы действительно видим, что удары Украины по российской территории имеют влияние на российскую экономику, на нефтепереработку, на российский экспорт энергоносителей".

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Детали: По его словам, украинские удары с помощью различных типов оружия способны достигать вглубь России и оказывают существенное влияние на российскую экономику.

Это влияние настолько велико, сказал высокопоставленный чиновник, что Россия ввела внутренние ограничения на экспорт бензина и другие ограничения.

"Объем российской нефтепереработки сократился на около 17%. Думаю, мы и в дальнейшем будем это наблюдать, поскольку Украина использует различные типы оружия, и это будет иметь дальнейшее влияние на российскую экономику", – сказал чиновник.

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