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Росіяни найактивніше штурмують три напрямки, за добу понад 140 бойових зіткнень – Генштаб

Ірина ПогорєловаСереда, 10 липня 2024, 08:42
Росіяни найактивніше штурмують три напрямки, за добу понад 140 бойових зіткнень – Генштаб
Фото: getty Images

Минулої доби Збройні сили відбивали атаки російських військ на 12 напрямках фронту, відбулося 147 бойових зіткнень, найбільше ворожих штурмів – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці.

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На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 17 атак окупантів в районах населених пунктів Греківка, Невське, Макіївка Луганської області та Терни на Донеччині.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито сім штурмових дій поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського, Виїмки та Роздолівки.

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На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 12 спроб противника прорвати оборону в районах Часового Яру, Григорівки та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Північне, Південне, Торецьк та Нью-йорк.

На Покровському напрямку нашими захисниками відбито 43 штурмові та наступальні дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Нетайлове, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 11 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив 10 штурмів наших позицій біля Водяного та Урожайного Донецької області.

На Гуляйпільському напрямку підрозділи наших військ відбивали п’ять атак противника в напрямку Гуляйполя. Ситуація контрольована.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районах Малої Токмачки та Новоандріївки Запорізької області.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито одну атаку ворога на лівобережжі. Втрат позицій не допущено.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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