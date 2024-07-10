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Россияне наиболее активно штурмуют три направления, за сутки более 140 боевых столкновений - Генштаб

Ирина ПогореловаСреда, 10 июля 2024, 08:42
Россияне наиболее активно штурмуют три направления, за сутки более 140 боевых столкновений - Генштаб
Фото: getty Images

За прошедшие сутки Вооруженные силы отражали атаки российских войск на 12 направлениях фронта, произошло 147 боевых столкновений, больше всего вражеских штурмов - на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы.

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На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении наши войска отбили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка Луганской области и Терны в Донецкой области.

На Северском направлении Силами обороны отражено семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Выемки и Раздоловки.

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На Краматорском направлении Силы обороны остановили 12 попыток противника прорвать оборону в районах Часового Яра, Григорьевки и Андреевки Донецкой области.

На Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил 18 атак неподалеку населенных пунктов Северное, Южное, Торецк и Нью-йорк.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 43 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Калиновое, Новоселовка Первая, Яснобродовка и Карловка Донецкой области, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Нетайлово, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг 11 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении агрессор совершил 10 штурмов наших позиций у Водяного и Урожайного Донецкой области.

На Гуляйпольском направлении подразделения наших войск отражали пять атак противника в направлении Гуляйполя. Ситуация контролируемая.

На Ореховском направлении состоялось пять боевых столкновений в районах Малой Токмачки и Новоандреевки Запорожской области.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражена одна атака врага на левобережье. Потерь позиций не допущено.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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