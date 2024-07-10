Для великого наступу Росії бракує військ і боєприпасів – посадовець НАТО

Росія не має достатньої кількості боєприпасів і військ, щоб розпочати масштабний наступ в Україні, заявив високопоставлений посадовець НАТО.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на Reuters, яке цитує виступ чиновника на брифінгу для журналістів перед відкриттям саміту Альянсу у вівторок

Деталі: Посадовець, який говорив на умовах анонімності, підкреслив, що Росія зазнає "дуже великих" втрат на полі бою, намагаючись утримати невеликі територіальні здобутки і не маючи достатньої кількості військ та боєприпасів для широкомасштабного наступу.

Реклама:

"Що їм доводиться робити, так це наказувати недоукомплектованим, недосвідченим підрозділам рухатися в райони для досягнення нереалістичних цілей.

Ми вважаємо, що для проведення справжніх наступальних операцій Росії доведеться забезпечити значні поставки боєприпасів з інших країн на додаток до тих, що вона вже отримує від Ірану і Північної Кореї", – сказав чиновник.

Також він вважає, що російському правителю Володимиру Путіну доведеться проводити нову широкомасштабну мобілізацію.

ВІДЕО ДНЯ

Нині, за словами посадовця, Росія набирає близько 30 тисяч військових щомісяця, і це дозволяє їй нести великі втрати на полі бою.

Він також підкреслив, що, за оцінкою НАТО, українська оборона значно покращилася, але Київ також зазнав значних втрат.

В Альянсі вважають, що Росія зможе підтримувати свою військову економіку ще 3-4 роки.

Водночас там наголошують, що "пройде деякий час", перш ніж Україна накопичить боєприпаси і особовий склад, необхідні для нових широкомасштабних наступальних операцій.

Чиновник також підкреслив, що Китай продовжує надавати Росії "критично важливі компоненти" для безпілотників, ракет і російської оборонної промисловості, а Путін "все ще думає, що час на його боці" і готовий витримати "справді приголомшливу кількість військових втрат".

Передісторія: