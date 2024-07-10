Для большого наступления России не хватает войск и боеприпасов − чиновник НАТО

Россия не имеет достаточного количества боеприпасов и войск, чтобы начать масштабное наступление в Украине, заявил высокопоставленный чиновник НАТО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, которое цитирует выступление чиновника на брифинге для журналистов перед открытием саммита Альянса во вторник

Детали: Чиновник, который говорил на условиях анонимности, подчеркнул, что Россия несет "очень большие" потери на поле боя, пытаясь удержать небольшие территориальные достижения и не имея достаточного количества войск и боеприпасов для широкомасштабного наступления.

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"Что им приходится делать, так это приказывать недоукомплектованным, неопытным подразделениям двигаться в районы для достижения нереалистичных целей.

Мы считаем, что для проведения настоящих наступательных операций России придется обеспечить значительные поставки боеприпасов из других стран в дополнение к тем, что она уже получает от Ирана и Северной Кореи", − сказал чиновник.

Также он считает, что российскому правителю Владимиру Путину придется проводить новую широкомасштабную мобилизацию.

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Сейчас, по словам чиновника, Россия набирает около 30 тысяч военных ежемесячно, и это позволяет ей нести большие потери на поле боя.

Он также подчеркнул, что, по оценке НАТО, украинская оборона значительно улучшилась, но Киев также понес значительные потери.

В Альянсе считают, что Россия сможет поддерживать свою военную экономику еще 3-4 года.

В то же время там отмечают, что "пройдет некоторое время", прежде чем Украина накопит боеприпасы и личный состав, необходимые для новых широкомасштабных наступательных операций.

Чиновник также подчеркнул, что Китай продолжает предоставлять России "критически важные компоненты" для беспилотников, ракет и российской оборонной промышленности, а Путин "все еще думает, что время на его стороне" и готов выдержать "действительно потрясающее количество военных потерь".

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