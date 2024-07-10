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Сили ППО збили 14 з 20 "Шахедів" над Україною

Станіслав ПогоріловСереда, 10 липня 2024, 08:53
Сили ППО збили 14 з 20 Шахедів над Україною
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 10 липня російські війська атакували Україну ракетами та ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", з окупованого Криму та Курської області РФ.

Джерело: Повітряні сили у Telegram

Деталі: Повідомляється, що ворог наніс удари однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69, а також  20-ма "Шахедами".

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Захисникам неба вдалося збити 14 "Шахедів" у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Черкаській,  Вінницькій та Рівненській областях.

Також повітряники повідомили, що ракетами було атаковано портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок активної протидії три ворожі ракети Х-59/Х-69 та три ударних БпЛА не досягли своїх цілей.

Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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