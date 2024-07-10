Силы ПВО сбили 14 из 20 "Шахедов" над Украиной

В ночь на 10 июля российские войска атаковали Украину ракетами и ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", из оккупированного Крыма и Курской области РФ.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: Сообщается, что враг нанес удары одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69, а также 20-ю "Шахедами".

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Защитникам неба удалось сбить 14 "Шахедов" в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях.

Также воздушники сообщили, что ракетами была атакована портовая инфраструктура Одесской области. В результате активного противодействия три вражеские ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей.