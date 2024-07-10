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Росіяни атакували ракетами портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, пошкоджено теплохід

Станіслав ПогоріловСереда, 10 липня 2024, 09:12
Росіяни атакували ракетами портову інфраструктуру Одещини: двоє загиблих, пошкоджено теплохід
Фото: Getty Images

Вночі росіяни атакували ракетами Одеську область, у результаті чого загинули двоє портових працівників, був поранений матрос, пошкоджень зазнав цивільний теплохід.

Джерело: голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram

Пряма мова: "Вночі ворог атакував Одещину ракетами. Ціллю агресора була портова інфраструктура Одеського району. На жаль, двоє людей, охоронець та водій вантажівки, загинули".

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Деталі: За його словами, ще один чоловік, вахтовий матрос, отримав поранення. Наразі постраждалий отримує всю необхідну допомогу в лікарні.

Також пошкодження від уламків зазнали складські приміщення, вантажний автотранспорт та цивільний теплохід. Через пошкодження судна, стався витік рідини. Наслідки ліквідовуються.

Теми: Одеська областьракетний ударвійнажертви
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