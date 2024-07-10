Россияне атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области: двое погибших, поврежден теплоход

Ночью россияне атаковали ракетами Одесскую область, в результате чего погибли двое портовых работников, был ранен матрос, повреждения получил гражданский теплоход.

Источник: председатель Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Ночью враг атаковал Одесскую область ракетами. Целью агрессора была портовая инфраструктура Одесского района. К сожалению, два человека, охранник и водитель грузовика, погибли".

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Детали: По его словам, еще один человек, вахтенный матрос, получил ранения. Сейчас пострадавший получает всю необходимую помощь в больнице.

Также повреждения от обломков получили складские помещения, грузовой автотранспорт и гражданский теплоход. Из-за повреждения судна, произошла утечка жидкости. Последствия ликвидируются.