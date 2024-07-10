Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинув чоловік, ще троє людей поранені

Російська армія артилерією атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ДСНС

Пряма мова: "У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу".

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Деталі: За словами Лисака, у місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й авто.

фото: ДСНС

Оновлено: Згодом в ДСНС уточнили, що вогонь внаслідок обстрілів виникло декілька займань в райцентрі та пожежа в одному із населених пунктів Червоногригорівської територіальної громади.

фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежі на двох підприємствах та у приватному житловому секторі, також загасили займання сухої рослинності на відкритій території.