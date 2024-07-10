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Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинув чоловік, ще троє людей поранені

Анастасія ПроцСереда, 10 липня 2024, 10:14
Росіяни вдарили артилерією по Нікополю: загинув чоловік, ще троє людей поранені
фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія артилерією атакувала Нікополь на Дніпропетровщині, загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій ЛисакДСНС

Пряма мова: "У Нікополі загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей отримали поранення – чоловіки та жінка. Це наслідки російського артобстрілу".

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Деталі: За словами Лисака, у місті виникло кілька пожеж. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди й авто. 

 
фото: ДСНС

Оновлено: Згодом в ДСНС уточнили, що вогонь внаслідок обстрілів виникло декілька займань в райцентрі та пожежа в одному із населених пунктів Червоногригорівської територіальної громади. 

 
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежі на двох підприємствах та у приватному житловому секторі, також загасили займання сухої рослинності на відкритій території.

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Теми: Нікопольжертвиобстріл
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