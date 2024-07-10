Россияне ударили артиллерией по Никополю: погиб мужчина, еще три человека ранены
Российская армия артиллерией атаковала Никополь на Днепропетровщине, погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС
Прямая речь: "В Никополе погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения - мужчины и женщина. Это последствия российского артобстрела".
Детали: По словам Лысака, в городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.
Обновлено: Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате обстрелов возникло несколько возгораний в райцентре и пожар в одном из населенных пунктов Червоногригорьевской территориальной общины.
Пожарные ликвидировали пожары на двух предприятиях и в частном жилом секторе, также потушили возгорание сухой растительности на открытой территории.