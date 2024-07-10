Россияне ударили артиллерией по Никополю: погиб мужчина, еще три человека ранены

Российская армия артиллерией атаковала Никополь на Днепропетровщине, погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ГСЧС

Прямая речь: "В Никополе погиб 62-летний мужчина. Еще три человека получили ранения - мужчины и женщина. Это последствия российского артобстрела".

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Детали: По словам Лысака, в городе возникло несколько пожаров. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки и авто.

фото: ГСЧС

Обновлено: Впоследствии в ГСЧС уточнили, что в результате обстрелов возникло несколько возгораний в райцентре и пожар в одном из населенных пунктов Червоногригорьевской территориальной общины.

фото: ГСЧС

Пожарные ликвидировали пожары на двух предприятиях и в частном жилом секторе, также потушили возгорание сухой растительности на открытой территории.