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Новий прем’єр Британії не проти, щоб Україна била по РФ ракетами Storm Shadow

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Середа, 10 липня 2024, 11:31
Новий прем’єр Британії не проти, щоб Україна била по РФ ракетами Storm Shadow
КІР СТАРМЕР. ФОТО GETTY IMAGES

Новий глава уряду Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії.

Джерело: Стармер у відповідь на питання Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на запитання, Стармер погодився з тим, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

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Таким чином Стармер підтвердив, що він продовжуватиме політику попереднього уряду Великої Британії щодо використання зброї дальнього радіуса дії у російсько-українській війні.

Ракети, за його словами, повинні "очевидно, використовуватися відповідно до міжнародного гуманітарного права". Він додав, що Storm Shadow мають бути використані "в оборонних цілях". 

"Але саме Україна має вирішити, як їх використовувати в цих оборонних цілях", – сказав Стармер.

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Заява Стармера перегукується зі словами його попередника Ріші Сунака, який ніколи прямо не заявляв, що дозволив Україні використовувати Storm Shadow для нанесення ударів по території Росії, але вказував, що Київ сам вирішує, як їх застосовувати. Тоді Кремль назвав це "дуже небезпечною заявою".

Коментуючи обстріл Росією "Охматдиту", Стармер сказав, що це був "абсолютно шокуючий, жахливий напад", який створив "дуже важливе, хоча і трагічне тло для цього саміту". 

Нагадаємо:

  • Після візиту до Києва у травні ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право завдавати ударів по російській території британською зброєю.
  • Президент Володимир Зеленський, попри повідомлення про протилежне, стверджував, що Велика Британія не дала "100% дозволу" на застосування її ракет для ударів по цілях в РФ.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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